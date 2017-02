Siamo a metà settimana e come promesso torniamo con un ‘classico’: Capitan Tsubasa – Golden 23, realizzato da Waicrous. Le speranze di qualificazione alle olimpiadi, per il Giappone, sono appese a un filo… non sarà sufficiente dare il massimo, dovranno anche sperare che la forte Australia inciampi nel suo percorso.

Buon download e buona lettura!



Capitan Tsubasa – Golden 23 – v9 c83

Partita al vertice

Si giocano in contemporanea le partite Vietnam – Giappone e Arabia Saudita – Australia. Ma per qualificarsi alle olimpiadi, al Giappone non basta una vittoria: è necessario che l’Australia non vinca il suo incontro.