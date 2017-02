Avessimo voluto farlo apposta, non ci saremmo riusciti… qui piove a catinelle, e anche nei capitoli di oggi piove allo stesso modo. Sì, avete letto bene: capitoli. Al plurale. Oggi abbiamo infatti i primi 2 capitoli del 3° volume di Mayonaka no Ariadne, editati da rozen maiden e tradotti da Vanegeisha e me (ogni tanto mi tocca improvvisarmi anche traduttrice). Per chi non ricordasse dove eravamo rimasti, Choko e Chiharu erano fuggiti dal club sotterraneo con l’aiuto di Nogami, che in strada intravede in un’auto di passaggio Chiyo, la sorella di Chiharu. Inoltre, nell’ospedale dove sono andati per medicare le ferite di Chiharu, Choko sorprende Nogami parlare in una stanza ad un uomo incosciente: il padre. Si riparte da qui… buona lettura!



Mayonaka no Ariadne – v3 c9

Ricordo

Mentre Chiyo viene riportata al club ed alle attenzioni di Kei, Choko scopre l’inaspettato legame che unisce Nogami alla famiglia di Chiharu…