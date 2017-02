Bentornati!

Finita l’estate, cerchiamo di tornare operativi… il sito dovrebbe ora essere funzionante nelle sue diverse parti (se trovate qualcosa che non funziona, segnalatecelo nei commenti o su facebook) e torniamo anche con le release di Tsubasa, con 2 capitoli che erano pronti e in attesa di avere nuovamente lo script attivo (così oggi lo testiamo, eheh). Il download è ora possibile solo su Mediafire, mentre cliccando i titoli dei capitoli nelle pagine dei singoli progetti compare, dove inserito, il riassunto del capitolo. Altre novità arriveranno a stretto giro (dopo aver testato lo script release, dovremo testare anche la parte sull’inserimento delle nuove serie, no?), nel frattempo godetevi la nuova lettura… e i wallcalendari degli ultimi mesi!



Capitan Tsubasa – Golden 23 – v9 c84

L\’incertezza del comandante

La partita decisiva contro l’Australia si avvicina e il mister Kira deve riflettere sulla formazione da schierare…

Capitan Tsubasa – Golden 23 – v9 c85

Un metodo ancora sconosciuto

Arriva il giorno della tanto attesa partita; mentre gli spettatori si sistemano per poter assistere all’incontro, vengono annunciati i giocatori che si affronteranno.