Detto… e fatto!

Come promesso, arriviamo con altre novità: iniziamo una collaborazione con Goku55, che ha realizzato alcune serie legate a titoli famosi ma ancora inedite in Italia. Per ogni serie faremo la scheda progetto qui su Italymanga e ad ogni aggiornamento inseriremo nell’elenco il titolo del capitolo, ma il download sarà dal suo spazio Mediafire (il link è nella pagina progetto), dove sono già caricati, per non disperdere inutilmente spazio, tempo ed energie. Oggi è la volta di Yu-Gi-Oh! Arc-V, con la bellezza di 13 capitoli + 1 extra. E altro arriverà ^_^

Abbiamo anche risolto un problemino coi commenti: nel Golden 23 non si vedevano quelli dell’ultimo anno e non si caricavano le pagine dei commenti più vecchi… ora dovrebbe essere tutto a posto (ma diciamolo piano, che non si sa mai…).

Ricordo inoltre che TUTTI i download delle nostre serie sono disponibili SOLO su Mediafire. San Bax sta pensando ad una possibile soluzione alternativa per le sole oneshot, per salvarmi da un esaurimento nervoso conseguente al doverle rinominare e caricare tutte su Mediafire, ma se gli riuscisse quelle sarebbero l’ECCEZIONE… allo stato attuale, NESSUN CAPITOLO è scaricabile da Italymanga.



Yu-Gi-Oh! Arc-V – v1 c1

Il Suo Nome è Phantom!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v1 c2

Yuto Vs Sawatari!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v1 c3

Evocazione Pendulum!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v1 c4

L\’Assassino Affamato!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v1 c5

Assalto! Raidraptors!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v1 c6

Sentirsi Vivo!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v2 c7

Genesis Omega Dragon!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v2 c8

L\’Ospitalità Di Sora!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v2 c9

Fusione Vs Fusione!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v2 c10

La Fine Dell\’Intrattenimento!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v2 c11

Turbo Duello!

Yu-Gi-Oh! Arc-V – v2 c12

Strategia Ad Alta Velocità!