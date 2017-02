Buonaseeeraaa…

…alla vigilia del fine settimana, torniamo con un aggiornamento utile ad allietarvi i giorni di riposo. Oggi vi proponiamo un’altra serie portata da Goku55: Sorcerous Stabber Orphen Max, seguito inedito di “Orphen, lo Stregone”. 2 volumi da leggere tutto d’un fiato, che trovate nelle serie concluse! Torna però anche una delle nostre serie: vi erano mancate Sonia e Yasuna, con i loro battibecchi? Se la risposta è sì, andate a scaricarvi i 2 nuovi capitoli di Kill me Baby!

Buona lettura!!!



Kill me Baby – v3 c37

L’attività di oggi in cui coinvolgere Sonya: la caccia agli insetti!

Kill me Baby – v3 c38

Yasuna, dopo aver fatto canestro nel cestino con una palla di carta, si è convinta di avere talento nel lancio delle freccette. Ma se parliamo di mira, Sonya è imbattibile. Vincerà l’abilità di Sonya o l’astuzia (?) di Yasuna?

Sorcerous Stabber Orphen Max – v1 c1

Stregone Dal Passato?

Sorcerous Stabber Orphen Max – v1 c2

Il Glifo Antico

Sorcerous Stabber Orphen Max – v1 c3

Il Potere Di Majic

Sorcerous Stabber Orphen Max – v1 c4

Basilisco

Sorcerous Stabber Orphen Max – v1 c5

Il Potere Della Linea Di Sangue

Sorcerous Stabber Orphen Max – v2 c6

Al Limite Della Gelosia

Sorcerous Stabber Orphen Max – v2 c7

Nornir

Sorcerous Stabber Orphen Max – v2 c8

Dubbi

Sorcerous Stabber Orphen Max – v2 c9

Credere Nell\’Ultimo Attacco

Sorcerous Stabber Orphen Max – v2 c10

Extra – I giorni Precedenti