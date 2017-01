Buonasera… o meglio: buonanotte!

Vista l’ora, decisamente più opportuno. Magari siete ancora davanti al computer (come me), insonni (e qui no, non come me) e state cercando il modo di occupare il tempo…

Oppure siete andati a letto presto e mentre state leggendo vi siete svegliati da poco e siete ancora in quella fase di carburazione, quella in cui si cerca di ritardare il più possibile momento in cui toccherà iniziare la giornata…

O siete in una pausa relax…

Qualunque sia il vostro caso, è arrivato il momento di avere la risposta che aspettavate: se volete occupare le ore insonni, se volete un risveglio piacevole, se volete un po’ di relax… allora potete leggervi Digimon Tamers, un’altra delle serie complete realizzate da Goku55.

L’unica cosa che posso dirvi è: buona lettura!



Digimon Tamers – v1 c1

L\’arte Di Farsi Un Amico.

Digimon Tamers – v1 c2

Un Digimon Molto Carino.

Digimon Tamers – v1 c3

Sviluppi Pericolosi.

Digimon Tamers – v1 c4

Segreti E Gestione Della Rabbia.

Digimon Tamers – v1 c5

Grossi Guai A Tokyo.

Digimon Tamers – v1 c6

Stordita E Confusa.

Digimon Tamers – v1 c7

La Digievoluzione Voluta.

Digimon Tamers – v2 c8

Sterminazione.

Digimon Tamers – v2 c9

Una dozzina di digidisatri.

Digimon Tamers – v2 c10

Lavoro Di Squadra.

Digimon Tamers – v2 c11

Quando Ti Piace Il Blu…

Digimon Tamers – v2 c12

Le Avventure Del Diavoletto Impmon.

Digimon Tamers – v2 c13

L\’allegra Jeri.

Digimon Tamers – v2 c14

Agente Addensante.

Digimon Tamers – v3 c15

Digiworld KO.

Digimon Tamers – v3 c16

Primo Combattimento.

Digimon Tamers – v3 c17

Più Grande E\’ Meglio.

Digimon Tamers – v3 c18

L\’incontro Con Ryo.

Digimon Tamers – v3 c19

Di Nuovo Con Calumon.

Digimon Tamers – v3 c20

Il Sogno Di Kazu,come Ryo, Si Avvera.

Digimon Tamers – v3 c21

L\’Indovinello E\’ Guilmon.

Digimon Tamers – v4 c22

L\’Addio Di Un Amico.

Digimon Tamers – v4 c23

Fare o Non Fare La Digievoluzione.

Digimon Tamers – v4 c24

Mega Problemi.

Digimon Tamers – v4 c25

Combattere Il Programma.

Digimon Tamers – v4 c26

Essere Nella Luce.

Digimon Tamers – v4 c27

Conto Alla Rovescia.

Digimon Tamers – v4 c28

Ricominciare Ed Andare Avanti.

Digimon Tamers – v4 c29

L\’Inizio Della Battaglia Finale.