Buonasera e benritrovati ^_^

Torniamo dopo lunga assenza (lavoro, impegni extra e salute remano tutti contro) con un nuovo aggiornamento, sempre grazie a Goku55. Tanto per cominciare, sono stati aggiunti nella pagina progetto gli ultimi capitoli di Yu-Gi-Oh! Arc-V, arrivando al capitolo 19. Sempre sulle serie già uscite di Goku55, è possibile ora leggere i capitoli anche su Youtube (trovate i link nelle info sulle singole pagine progetto)… stiamo parlando, oltre a Yu-Gi-Oh! Arc-V, di Digimon Xros Wars, Digimon Tamers, Sorcerous Stabber Orphen Max e Nanatsu No Taizai Production.

Tutto qui? Ebbene no… per gli amanti di Captain Tsubasa, in attesa dei nuovi capitoli del Golden 23, Goku55 ha preparato una serie spin-off di 2 volumi, Captain Tsubasa Kaigai – Gekitouhen in Calcio, che trovate nelle serie complete… non vi dico altro, tanto so che starete già correndo a scaricare i capitoli, quindi: buona lettura!!!



